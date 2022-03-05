Застрявшие за границей россияне рассказали о трехдневном возвращении домой

Из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов и массовой отмены рейсов семье российских туристов из Самары пришлось спать в аэропорту на скамейках и питаться водой. Свою историю трехдневного возвращения домой путешественники рассказали «Комсомольской Правде».

Как объяснил глава семейства Владислав Сидоров, в конце февраля он с супругой и двумя детьми прилетел на Ямайку, чтобы отпраздновать с многочисленными родственниками свадьбу двоюродной сестры жены. 26 февраля россияне запланировали возвращение в Россию, однако об отмене рейса они узнали прямо перед посадкой в самолет.

«У нас были билеты на рейсы "Люфтганзы" и ее дочерней авиакомпании. Немцы нам сказали — мол, в нынешней политической ситуации к вам лететь небезопасно. Но в итоге все-таки отправили нас до Франкфурта-на-Майне», — вспомнил россиянин.

По прилете в немецкий город семья оказалась заперта на сутки в аэропорту, так как у них не было шенгенской визы для выхода из транзитной зоны. Все это время туристы пытались безрезультатно связаться с российским консульством — в итоге из-за отмены рейсов путешественники решили поменять билеты до Москвы на Стамбул.

«От авиакомпании получили ваучеры на питание — 16 евро (1,8 тысячи рублей — прим. "Ленты.ру") на человека, но поздним вечером в аэропорту уже практически ничего не работало, а выйти мы не могли. Воду набирали в пластиковые бутылки из питьевых фонтанчиков. Спать пришлось там же, на скамейках. Сложнее всего было уложить на жестком сидении двухлетнего сына», — рассказал о пережитом Сидоров.

В Стамбуле путешественники провели восемь часов. Так, им пришлось купить билеты до Самары с пересадкой через Москву, так как места на прямые рейсы закончились. Домой семья вернулась только вечером 28 февраля. Дорога заняла почти трое суток.

«Хорошо, что тогда ограничения на банковские операции еще не были такими серьезными, иначе не знаю, как пришлось бы выбираться», — считает Сидоров.

Ранее в марте россиянка, отдыхавшая на тот момент в Египте, рассказала о проблемах в связи с массовой отменой рейсов из-за ситуации на Украине. Так, путешественница описала обстановку на курорте фразой «все в растерянности» — по ее словам, такие эмоции испытывают как туристы, так и сами египтяне.