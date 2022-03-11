Блогерша показала растяжки на фото без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша попозировала перед зеркалом и запечатлела растяжки на ягодицах

Блогерша Хейли Мэдиган (Hayley Madigan) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На первом кадре Мэдиган запечатлена у бассейна. Она одета в раздельный купальник темно-синего цвета, состоящий из стрингов и топа. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав спортивную фигуру и подтянутые ягодицы.

На соседнем снимке девушка позировала перед зеркалом в том же наряде и запечатлела свои бедра с близкого расстояния. На фото без ретуши видно, что на коже ягодиц блогерши есть большое количество растяжек.

«Разные позы, ракурсы и освещение могут сильно влиять на то, как мы видим и воспринимаем свое тело. Вы каждый день видите свою фигуру, принимающую разные формы в зависимости от внешних обстоятельств. Не нужно испытывать негативные чувства по отношению к собственному телу. Измените мышление и взгляните на себя позитивным взглядом. Будьте добрее к себе, потому что вы у себя одни, так что относитесь к себе с уважением», — подписала она пост.

Пользователи сети поддержали Мэдиган в комментариях к публикации. «Ты выглядишь великолепно на двух фотографиях!», «Второй снимок —это отражение натуральной физической сексуальности! Эти компьютерные идеальные тела совершенно не выглядят привлекательными», «Твои фото очень помогают мне принять себя! Спасибо тебе!», «Ты самая лучшая!», «Натуральное тело выглядит гораздо лучше, чем отфотошопленное», — отмечали юзеры.

В январе блогерша раскрыла способ визуально уменьшить талию. Дани Имберт (Dani Imbert) опубликовала короткий ролик, где продемонстрировала лайфхак, которым она регулярно пользуется. На кадрах девушка предстала в коротком белом топе и голубых джинсах с высокой посадкой. Затем она повернулась спиной к камере: видно, что героиня материала продела обувной шнурок в боковые шлевки, затянула им штаны, чтобы они плотнее прилегали к талии, и зафиксировала узлом.