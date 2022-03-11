Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай предупредил о негативном влиянии санкций на мировую экономику

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: санкции против России ударят по мировой экономике

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян предупредил о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Ли Кэцян, мировая экономика уже находится под тяжелым влиянием пандемии. «Соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил он. Китай намерен развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, а также взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укрепляя стабильность в мире, добавил премьер Госсовета КНР.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине. Китай озвучил позицию по украинскому кризису после угроз США ввести санкции в отношении Пекина.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России начали снижаться цены на бензин
В России прокомментировали решение Meta снять запрет на призывы к смерти россиян
Белый дом анонсировал объявление Байдена о новых мерах против России
Москвичи рассказали о приятных переменах «несуществующего» района
Названы приводящие к неожиданному прибавлению веса продукты питания
Китай предупредил о негативном влиянии санкций на мировую экономику
Названа альтернатива йогуртам с фруктовыми наполнителями
ЮНИСЕФ сообщил о миллионе покинувших Украину детей
Врач рекомендовал отложить косметические процедуры после коронавируса
Евросоюз призвал Россию прекратить операцию на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.