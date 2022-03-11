Китай предупредил о негативном влиянии санкций на мировую экономику

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: санкции против России ударят по мировой экономике

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян предупредил о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил Ли Кэцян, мировая экономика уже находится под тяжелым влиянием пандемии. «Соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон», — заявил он. Китай намерен развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения, а также взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, укрепляя стабильность в мире, добавил премьер Госсовета КНР.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине. Китай озвучил позицию по украинскому кризису после угроз США ввести санкции в отношении Пекина.