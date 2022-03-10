Китай призвал к прекращению огня на Украине

МИД Китая выступил за скорейшее прекращение огня на Украине

Китай выступил с призывом скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Ван И, передает ТАСС.

«Мы желаем увидеть скорейшее прекращение огня и остановку боевых действий, это также является всеобщим желанием международного сообщества», — объявил китайский министр в четверг, 10 марта.

Китай озвучил позицию по украинскому кризису после угроз США ввести санкции в отношении Пекина. Ранее Вашингтон анонсировал намерение ввести санкции против китайских компаний, продолжающих вести торговлю с Россией. При этом Ван И утверждает, что власти Китая ведут последовательную политику в отношении событий на Украине.

25 февраля, на следующий день после начала российской спецоперации по защите населения Донбасса, Пекин заявил, что уважает территориальную целостность Украины. При этом Китай не осудил действия России, как сделали страны Запада. 9 марта представитель МИД Китая Чжао Лизцянь назвал США виновными в эскалации событий вокруг Украины.

Ранее сотрудник Росавиации Валерий Кудинов рассказал, что китайские компании отказались поставлять запчасти для российского авиапарка. Кудинов уточнил, что Росавиация попробует организовать закупки через Турцию или Индию.