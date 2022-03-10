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Китай отказался поставлять в Россию запчасти для самолетов

Китай отказал российским авиакомпаниям в поставке запчастей

Фото: ChinaFotoPress / Globallookpress.com

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. Об этом в четверг, 10 марта, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва» со ссылкой на заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у нее есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, — и китайцы отказали», — прокомментировал проблемы поставок запчастей российским перевозчикам Кудинов.

Представитель Росавиции отметил, что отечественные компании будут искать возможности поставок авиазапчастей в других странах, например в Турции или Индии. Также он добавил, что каждая авиакомпания будет сама договариваться о поставках, однако ведомство окажет поддержку в легализации запчастей.

Накануне 10 марта Росавиация перевела в российский реестр около 180 самолетов отечественных авиакомпаний, среди которых — «Аэрофлот», «Победа», Utair.

Ранее Минтранс разработал проект постановления правительства, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Так, предлагается разрешать возвращать иностранные борты лизингодателям только при получении одобрения специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.

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Дарья Рыбак
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