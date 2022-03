США захотели «жестко наказать» Китай за помощь России

США накажут китайские компании за отрицание санкций против России

Министр торговли США Джина Раймондо заявила в своем интервью The New York Times от 8 марта о намерении властей страны наказать нарушающие санкции против России китайские компании, передает The New York Times.

В случае, если китайские компании продолжат полноценную торговлю с Россией, они будут «жестко наказаны» американскими властями. «В их же интересах не поставлять продукцию в Россию»,— сказала министр.

Потенциальные санкции против КНР за помощь России включают в себя поставки американского оборудования и программного обеспечения. Особенно сильный удар придется на высокотехнологичный сектор экономики, включая крупнейшего производителя чипов Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). По словам министра, у Китая «нет возможности производить самые передовые полупроводники в мире».

Введенные США экспортные ограничения экспорта распространяются на компании во всем мире, использующие для своей работы американское программное обеспечение или технологии. Американские власти оказывают постоянное давление на Китай, чтобы тот присоединился к санкциям против России. Ранее представитель американского Белого дома Джен Псаки угрожала (https://lenta.ru/news/2022/03/08/usaa/) мерами в случае отказа.