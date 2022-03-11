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Раскрыты последствия бойкота российского рынка зарубежными гостиницами

Россиян предупредили, что программы лояльности зарубежных отелей могут перестать работать

Фото: Pixabay

Основатель Hotel Business Academy и Hotel Business Forum Алексей Волов раскрыл россиянам последствия бойкота отечественного туристического рынка зарубежными гостиницами. Его слова приводит информационный портал Tourdom.

«Hilton, Hyatt, Accor, IHG уже сказали свое слово, ждем Marriott, Radisson и других. Что это значит? Пока говорят о приостановке планов развития, но не исключено, что скоро могут отключить системы бронирования, перестанут работать программы лояльности», — предупредил эксперт.

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По его мнению, в краткосрочной перспективе данное решение гостиничных сетей может «сыграть на руку» владельцам отелей, работающим под иностранными брендами. «Немалые платежи можно не вносить, а сила бренда будет еще какое-то время по инерции давать свой эффект и ценность — знания, стандарты, узнаваемость и прочее сразу не улетучатся», — пояснил он.

Специалист отметил, что в долгосрочной перспективе подобные изменения могут стать «холодным душем» для всей отечественной отрасли. «Лично я не особо верю в качественный рост рынка в отсутствие сильных игроков, — заявил Волов. — Простите за откровенность, но я пока не встречал отельный продукт под управлением отечественных управляющих компаний или сетей, который мог бы сравниться с первоклассным продуктом под международным брендом».

Ранее в марте стало известно, что сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение приостановить свою деятельность по открытию новых отелей в России. Сеть Hyatt также отметила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России. 

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Валентина Процкова
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