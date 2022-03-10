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Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят деятельность в России

Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят деятельность по открытию новых отелей в России

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Сети отелей Hilton и Hyatt приняли решение приостановить свою деятельность по открытию новых отелей в России, сообщает РИА Новости.

«Мы закрыли наш корпоративный офис в Москве и обеспечим продолжение работы и оплату труда для всех сотрудников, которых это затронуло», — говорится в сообщении Hilton.

При этом сеть Hyatt также отметила, что приостанавливает новую деятельность и любые новые инвестиции в России. «Мы продолжим оценивать работу отелей в России, соблюдая действующие санкции и директивы правительства США, надеемся на разрешение этого кризиса», — отмечается в заявлении.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что многие западные компании могут вернуться на российский рынок после стабилизации геополитической и экономической обстановки. Политолог отметил, что российских рынок для западных компаний является достаточно большим, но не существенным. Он формирует только проценты годовых прибылей, потому крупные компании не почувствуют серьезного удара даже в случае полного ухода из страны.

Марина Совина
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