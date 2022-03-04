Оценено будущее западных компаний на российском рынке

Многие западные компании могут вернуться на российский рынок после стабилизации геополитической и экономической обстановки, допустил политолог Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил будущее иностранного бизнеса в России.

Иностранным компаниям, которые решили уйти из России, выдвинули ультиматум на фоне введенных санкций. Им предложили либо продолжить полноценную работу, либо передать свои доли под управление российских партнеров, пройти через процедуру ускоренного банкротства.

Перспективы возвращения

«Понятно, что у многих западных компаний ситуация сейчас довольно сложная. С одной стороны — геополитическая неопределенность, с другой стороны — скачущий рубль и санкции. Чтобы не подставляться, они используют конфликт на Украине для выхода с российского рынка, планируя подождать несколько месяцев, пока ситуация не прояснится», — заметил Дудаков.

Когда определенность появится, те, кто найдет такую возможность, возобновят работу в России. Но, конечно, нам стоит ожидать наценки за геополитику и курс рубля Малек Дудаков Политолог

Политолог отметил, что российских рынок для западных компаний является достаточно большим, но не существенным. Он формирует только проценты годовых прибылей, потому крупные компании не почувствуют серьезного удара даже в случае полного ухода из страны, считает Дудаков.

«Компаниям среднего уровня уже сложнее, особенно тем, кто заточен именно на работу с российским рынком. Они будут нести серьезные финансовые потери и попытаются компенсировать убытки, обратившись за финансовой помощью к ЕС, — сказал политолог.

Вместе с тем перспектива возвращения на рынок западных компаний после стабилизации достаточно высокая. Весь Запад сейчас сошелся в санкционном угаре, но понятно, что как только прекратится спецоперация, начнут говорить уже дипломаты и логисты Малек Дудаков Политолог

Дудаков предположил, что, как только в геополитике и экономике наступит определенность, в период от нескольких недель до месяцев после окончания спецоперации на Украине, компании начнут возвращаться. Украинская повестка перестанет быть настолько актуальной, потому данный процесс будет проще и с точки зрения репутации, подчеркнул Дудаков.

Ранее российские власти раскрыли план противодействия западным санкциям. В Минэкономразвития говорили, что сейчас российская экономика более устойчива, чем была в 2014 году.

