Иностранным компаниям выдвинули ультиматум на фоне санкций

Иностранным компаниям, которые решили уйти из России, выдвинули ультиматум на фоне введенных санкций. Как сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов, сейчас есть три варианта развития отношений с ними, его слова приводит РБК.

Первый вариант — фирмы продолжат полноценную работу в России. Второй — зарубежные акционеры передают свои доли под управление российских партнеров, и впоследствии смогут вернуться на российский рынок. Если же компания решает уйти из России, закрывает производство и увольняет сотрудников, предусмотрен третий вариант. В последнем случае, рассказал Белоусов, российские власти будут вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства. Как объяснил вице-премьер, сейчас «абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан».

Ранее российские власти раскрыли план противодействия западным санкциям. В Минэкономразвития говорили, что сейчас российская экономика более устойчива, чем была в 2014 году. «Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы», — отмечали в ведомстве.