Россия раскрыла план противодействия санкциям

Российские власти раскрыли план противодействия западным санкциям. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

В министерстве подчеркивают, что сейчас российская экономика более устойчива, чем была в 2014 году. «Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы», — говорится в сообщении.

В Минэкономразвития добавили, что страна давно живет в условиях санкций, адаптировалась к ним и нашла решения, которые помогли укрепить экономику. Новые санкции исходят от стран, которые уже вводили против России ограничительные меры. «Поэтому будем наращивать торгово-экономические связи с другими странами, прежде всего со странами Азии. Огромным и еще не до конца раскрытым потенциалом обладает Евразийский экономический союз — продолжим развивать всестороннюю интеграцию», — добавили в ведомстве.

Ранее на встрече российского бизнеса с президентом страны глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что Россия останется частью глобальной экономики. Говоря о перспективах, Шохин заявил, что Россия не отказывается от международных договоренностей. Он также отметил важность эффективно действовать и внутри страны.