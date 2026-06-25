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06:52, 25 июня 2026Бывший СССР

Командование ВСУ решило скрывать правду от оказавшихся в окружении солдат

Офицер Юса: Бойцы ВСУ оказались окружены в Константиновке, но командиры скрыли это от них
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Командиры решили скрыть от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые оказались окружены в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР), правду о реальном положении дел. Бойцы не в курсе, что они отрезаны от основных сил, сообщил ТАСС замкомандира 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Юса.

«Противник просто не сообщил своим военнослужащим о том, что их отрезают, их окружают. Как это бывает обычно, они всегда до конца говорят о том, что все под контролем, и тем не менее, получается все наоборот», — отметил российский офицер.

Юса добавил, что бойцы ВСУ, которые попали в плен к ВС РФ, рассказали, что за 4-5 месяцев нахождения на позициях они вообще не представляют, как развивается ситуация в городе. Многие из них удивлялись сосредоточению большого количества российских военных в Константиновке.

Отмечается, что украинские солдаты должны были передавать информацию о появлении противника в пределах города, однако подразделения ВС России действуют скрытно, что затруднило работу.

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