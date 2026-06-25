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06:31, 25 июня 2026Мир

На Западе сделали признание после странного заявления Каллас об Украине

Аналитик Бо: США и Европа терпят поражение на Украине, потому что у них нет стратегии
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alaa Al Sukhni / Reuters

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас продемонстрировали, что у Запада нет понимания, что делать дальше с украинским конфликтом. Такое признание сделал полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

Каю Каллас спросили о стратегии по Украине, <…> она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива, и выработать ее невозможно. Но ведь именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна, — прокомментировал странные выводы главы евродипломатии аналитик.

По его словам, такие слова подтверждают, что действующее западное руководство крайне неопытно, а потому «весь Запад терпит поражение».

Бо считает, что аналогичная проблема постигла партнеров Украины за океаном.

«Ни у США, ни у Европы нет четкой стратегии, как работать в этом направлении. Они просто действуют по интуиции — и все», — заключил специалист.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что попытки Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о ее некомпетентности.

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