Аналитик Бо: США и Европа терпят поражение на Украине, потому что у них нет стратегии

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас продемонстрировали, что у Запада нет понимания, что делать дальше с украинским конфликтом. Такое признание сделал полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

Каю Каллас спросили о стратегии по Украине, <…> она ответила, что в стратегии нет смысла, потому что ситуация слишком изменчива, и выработать ее невозможно. Но ведь именно потому, что ситуация нестабильна, стратегия и нужна, — прокомментировал странные выводы главы евродипломатии аналитик.

По его словам, такие слова подтверждают, что действующее западное руководство крайне неопытно, а потому «весь Запад терпит поражение».

Бо считает, что аналогичная проблема постигла партнеров Украины за океаном.

«Ни у США, ни у Европы нет четкой стратегии, как работать в этом направлении. Они просто действуют по интуиции — и все», — заключил специалист.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что попытки Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о ее некомпетентности.