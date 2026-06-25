Знаменитый иллюзионист исчез при загадочных обстоятельствах

В Австралии знаменитый фокусник Хидден погиб при загадочных обстоятельствах

В Австралии при загадочных обстоятельствах исчез знаменитый фокусник и иллюзионист Дэниел Хидден. Об этом пишет The Sun.

Ночью 14 июня 26-летний артист прицепил к своей машине дом на колесах и отправился отдохнуть на природе в штате Квинсленд. Его телефон отключился рано утром в тот же день. Вскоре родные Хиддена заявили о его исчезновении в полицию. Автомобиль и кемпер фокусника нашли через два дня на дороге.

Утром 24 июня, в ходе масштабной поисковой операции, останки Хиддена обнаружили на территории национального парка Маунт-Кугал. Брат артиста сказал, что он часто ездил отдохнуть на природу в одиночестве, но всегда оставался на связи с родными. Именно поэтому они так скоро забеспокоились, когда его телефон отключился. В полиции не раскрыли подробностей дела, однако заявили, что считают обстоятельства случившегося с Хидденом подозрительными.

Дэниел Хидден был известным в Австралии иллюзионистом. Он с успехом выступал на восточном побережье страны, вел популярный блог с тысячами подписчиков и появлялся в телевизионных шоу.

Ранее сообщалось, что в США известного кантри-музыканта Энтони Энрикеса не стало в 36 лет при загадочных обстоятельствах. Известно, что мужчина, который был одним из самых популярных исполнителей штата Техас, перестал заниматься музыкой в 2022 году.