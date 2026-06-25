ЮАР впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

ЮАР обыграла Южную Корею и впервые вышла в плей-офф чемпионата мира

Национальная сборная ЮАР в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 обыграла команду Южной Кореи и впервые в истории вышла в плей-офф турнира.

Матч проходил на стадионе «ББВА» в Гуадалупе (Мексика), а встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Факундо Тельо из Аргентины.

Несмотря на то, что в первом тайме никто из футболистов не смог забить гол, после перерыва африканская сборная собралась и открыла счет. На 63-й минуте гол в ворота соперника оформил Тхапело Масеко.

Этот гол стал единственным за всю игру, счет на табло к концу матча остался 1:0.

Команды за встречу заработали по одной желтой карточке: у ЮАР ее получил Обри Модиба, у Южной Кореи — Чо Ге Сун.

Ранее Мексика уверенно выбила Чехию из ЧМ-2026, завершив матч со счетом 3:0.