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06:06, 25 июня 2026Бывший СССР

Экс-премьер Украины обратился к Западу с предложением насчет Украины

Азаров заявил, что Россия обозначила контуры возможного соглашения по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские власти обозначили контуры возможного соглашения по Украине. Далее мяч на стороне Запада, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Абсолютно, на мой взгляд, реалистичная позиция российского руководства — обозначить контуры возможного соглашения, сказать о готовности российского руководства идти к миру, а дальше: "Давайте — мяч на вашей стороне"», — уточнил политик.

Президент России Владимир Путин заявил 23 июня на совещании с членами правительства, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. В марте 2022 года в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры.

Ранее Николай Азаров заявил, что европейские лидеры на встрече «Большой семерки» (G7) пытались убедить президента США Дональда Трампа в скорой победе Украины. До этого глава Франции Эммануэль Макрон рассказал о настрое Трампа «сдать» Украину в Анкоридже из-за веры в крах Киева. Он отметил, что теперь глава Белого дома пересмотрел свою позицию по Украине из-за веры в устойчивость ее армии.

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