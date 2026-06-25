Азаров заявил, что Россия обозначила контуры возможного соглашения по Украине

Российские власти обозначили контуры возможного соглашения по Украине. Далее мяч на стороне Запада, заявил ТАСС экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Абсолютно, на мой взгляд, реалистичная позиция российского руководства — обозначить контуры возможного соглашения, сказать о готовности российского руководства идти к миру, а дальше: "Давайте — мяч на вашей стороне"», — уточнил политик.

Президент России Владимир Путин заявил 23 июня на совещании с членами правительства, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле. В марте 2022 года в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры.

Ранее Николай Азаров заявил, что европейские лидеры на встрече «Большой семерки» (G7) пытались убедить президента США Дональда Трампа в скорой победе Украины. До этого глава Франции Эммануэль Макрон рассказал о настрое Трампа «сдать» Украину в Анкоридже из-за веры в крах Киева. Он отметил, что теперь глава Белого дома пересмотрел свою позицию по Украине из-за веры в устойчивость ее армии.

