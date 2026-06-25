Девушка хотела снять эстетичное видео и оконфузилась из-за ветра

Девушка хотела снять эстетичное видео и оконфузилась из-за надутой ветром накидки

Проживающая в Великобритании пользовательница Иман Альви хотела снять эстетичное видео и оконфузилась из-за ветра. Пост появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала, качаясь на качелях на берегу моря в Албании. Она позировала в персиковом платке и бежевой абае. При этом накидка юзерши надулась из-за потоков воздуха, создав иллюзию фигуры с чрезмерно пышными формами.

«Думала, что снимаю эстетичное видео, но у моей абаи были другие планы», — указала в подписи автор публикации.

Ролик набрал 10,7 миллиона просмотров. Зрители высказались об увиденном в комментариях. «Кажется, ты хорошо поела», «Если это поможет, то я так выгляжу и без ветра», «Что значит быть здоровым, по словам тетушек», «Не могу перестать смеяться», — пошутили пользователи сети.

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