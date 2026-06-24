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07:06, 24 июня 2026Ценности

Девушка оконфузилась у водопада и взорвала соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Нигерийка Сара Кеямо оконфузилась перед камерой и взорвала соцсети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка пританцовывала у водопада в черном топе и бежевых шортах. В один из моментов она приблизилась к воде, наклонив голову назад, и поток сорвал парик с ее головы. Юзерша попыталась его достать, однако обнаружила в руках мох.

Ролик набрал 18 миллионов просмотров. Зрители высказались о кадрах в комментариях. «Я думала, ты упадешь, но случилось нечто более интересное», «Тот момент, когда она вытащила мох», «Она посмотрела на нас так, будто это наша вина», «Я так сейчас смеюсь», — заявили пользователи, также приложив фото рыб в парике.

В мае студентка Северо-Западного мичиганского колледжа с никнеймом @chloearmentor оконфузилась на выпускном из-за наряда и взорвала соцсети.

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