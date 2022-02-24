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Раскрыты перспективы экономики России

Глава РСПП Шохин заявил Путину, что Россия останется частью глобальной экономики
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Россия останется частью глобальной экономики. Об этом он рассказал на встрече российского бизнеса с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, отечественный бизнес научился адаптироваться и развиваться в кризисных условиях. Говоря о перспективах, Шохин заявил, что Россия не отказывается от международных договоренностей. Он также отметил важность эффективно действовать и внутри страны.

«Мы при этом исходим из того, что Россия не закрывается, она остается частью мировой экономики», — заявил глава РСПП. Он указал, что Россия не будет «провоцировать в том числе через ответные какие-то меры глобальных негативных явлений на мировых рынках».

24 февраля после заявления президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции в Донбассе Московская и Санкт-Петербургская биржи остановили торги на всех рынках.

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Варвара Кошечкина
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