Раскрыты подробности о помощи Киеву в нанесении ударов по окрестностям Москвы

FT: США поделились с Киевом разведданными для нанесения ударов по окрестностям Москвы

Соединенные Штаты могли поделиться с Киевом разведданными и тем самым помочь Воруженным силам республики (ВСУ) нанести удары в том числе по окрестностям Москвы. Такие подробности раскрывает Financial Times (FT).

По данным издания, европейские партнеры настаивают, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять Украине разведывательную информацию.

Украинские высокопоставленные чиновники утверждают, что американский лидер Дональд Трамп начал «склоняться к усилению поддержки Киева». По сведениям газеты, в Киеве увидели «признаки» такого поворота, хотя и сохраняют скепсис, поскольку глава Белого дома не раз передумывал по поводу своих обещаний.

Ранее стало известно, что НАТО занялась поиском способа для уничтожения российских аэродромов. Для этого был объявлен конкурс Airfield Denial Challenge для частных разработчиков, им предлагают 250 тысяч евро за разработку таких технологий.