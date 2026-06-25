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06:38, 25 июня 2026Экономика

Части россиян захотели компенсировать коммунальные расходы на воду и свет

В Госдуме захотели расширить льготы ветеранам боевых действий на оплату коммунальных услуг
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Депутаты Госдумы выступили с инициативой компенсировать ветеранам боевых действий расходы на электроэнергию и водоснабжение. Автор законопроекта, депутат от КПРФ Юрий Афонин, в беседе с ТАСС пояснил, что основная доля платежей за «коммуналку» приходится именно на тепло, электричество, газ и воду.

В настоящее время для этой категории граждан уже действует 50-процентная скидка на оплату жилого помещения и его содержание. Предлагаемые поправки к статье 16 Федерального закона «О ветеранах» призваны исправить эту ситуацию и включить перечисленные услуги в перечень льготируемых.

Согласно новой инициативе, размер компенсации будет определяться на основе показаний индивидуальных приборов учета.

Ранее были названы категории россиян, которые имеют право на полную компенсацию ЖКУ. К ним относятся герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, а также ряд приравненных к ним категорий граждан.

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