Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

МВД предъявит обвинение в мошенничестве с пожертвованиями основателю ChronoPay

Полиция предъявит обвинение в мошенничестве с пожертвованиями задержанному Врублевскому

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Полиция планирует предъявить обвинение в мошенничестве с пожертвованиями основателю ChronoPay Павлу Врублевскому — в МВД считают, что основатель международной процессинговой компании и его знакомые с 2019 года похищали деньги большого круга лиц через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 марта, сообщили в МВД РФ.

Следствие считает, что Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в сети предложения с возможностью заработать на прогнозировании курса валют на биржах или за участие в опросах. Тех, кто откликнулся под разными предлогами — оплата регистрации в сервисах, комиссии на выигрыш или пожертвование — вынуждали воспользоваться специальным ресурсом, через который и похищались деньги.

По данным ведомства, на данный момент по этому делу проведено более 30 обысков как в жилых помещениях, так и в офисах в Москве, Подмосковье, Владимирской и Воронежской областях. Правоохранители изъяли свыше 100 серверов и другой техники, более 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро. На данный момент допрошены в качестве свидетелей 18 человек, а предполагаемый руководитель криминального бизнеса и трое его сообщников задержаны.

Ранее сообщалось, что основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского задержали в Москве и доставили в следственный департамент МВД для проведения следственных действий в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов
Небензя заявил об отказе США от международных проверок биолабораторий на Украине
Россияне взяли паузу в бронировании путешествий
«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине
«ВКонтакте» запустила гранты на 100 миллионов рублей для поддержки клипмейкеров
Названы два имеющих право звонить королеве Елизавете II напрямую человека
Назван способ купить квартиру без ипотеки
Россиян лишат доступа к бизнес-залам в аэропортах и на вокзалах
Прохожий спас пенсионерку от ограбления в Москве
Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.