МВД предъявит обвинение в мошенничестве с пожертвованиями основателю ChronoPay

Полиция предъявит обвинение в мошенничестве с пожертвованиями задержанному Врублевскому

Полиция планирует предъявить обвинение в мошенничестве с пожертвованиями основателю ChronoPay Павлу Врублевскому — в МВД считают, что основатель международной процессинговой компании и его знакомые с 2019 года похищали деньги большого круга лиц через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в социальных сетях и на стриминговых сервисах. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 марта, сообщили в МВД РФ.

Следствие считает, что Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в сети предложения с возможностью заработать на прогнозировании курса валют на биржах или за участие в опросах. Тех, кто откликнулся под разными предлогами — оплата регистрации в сервисах, комиссии на выигрыш или пожертвование — вынуждали воспользоваться специальным ресурсом, через который и похищались деньги.

По данным ведомства, на данный момент по этому делу проведено более 30 обысков как в жилых помещениях, так и в офисах в Москве, Подмосковье, Владимирской и Воронежской областях. Правоохранители изъяли свыше 100 серверов и другой техники, более 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро. На данный момент допрошены в качестве свидетелей 18 человек, а предполагаемый руководитель криминального бизнеса и трое его сообщников задержаны.

Ранее сообщалось, что основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского задержали в Москве и доставили в следственный департамент МВД для проведения следственных действий в рамках уголовного дела о мошенничестве.