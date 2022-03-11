Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину

WSJ: президент США Джо Байден лично запретил передачу польских истребителей Украине

Президент США Джо Байден лично запретил польским властям поставлять военные самолеты на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Авторы материала заявляют, что соответствующее решение было принято, чтобы не провоцировать президента России Владимира Путина и не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Они уличили американского лидера в слабости и сочли его решение ошибочным.

«Вместо того чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет русским сдерживать США», — пишет WSJ. Журналисты полагают, что такими действиями Вашингтон демонстрирует, что Москве нечего бояться. Отмечается, что президент США выбрал похожую тактику в ситуации с Афганистаном, что привело к победе боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. По ее словам, боевые самолеты, в отличие от поставляемых на Украину других видов оружия, «могут пересечь границу и провести операции на российской земле».