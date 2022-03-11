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Байдена уличили в слабости из-за запрета поставлять польские самолеты на Украину

WSJ: президент США Джо Байден лично запретил передачу польских истребителей Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден лично запретил польским властям поставлять военные самолеты на Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

Авторы материала заявляют, что соответствующее решение было принято, чтобы не провоцировать президента России Владимира Путина и не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Они уличили американского лидера в слабости и сочли его решение ошибочным.

«Вместо того чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет русским сдерживать США», — пишет WSJ. Журналисты полагают, что такими действиями Вашингтон демонстрирует, что Москве нечего бояться. Отмечается, что президент США выбрал похожую тактику в ситуации с Афганистаном, что привело к победе боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что отказ от предложения Польши о передаче Украине истребителей основан на оценке того, как предотвратить мировую войну. По ее словам, боевые самолеты, в отличие от поставляемых на Украину других видов оружия, «могут пересечь границу и провести операции на российской земле».

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Виктория Кондратьева
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