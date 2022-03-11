Уроженка России изменила внешность до неузнаваемости и удивила иностранцев

Блогерша из России поменяла внешность с помощью макияжа и поделилась результатом в TikTok

Популярная блогерша Анастасия Тупицына поделилась в TikTok результатами своего преображения с помощью косметики и удивила пользователей сети. На ролики, опубликованные в ее аккаунте на платформе, обратили внимание в The Sun.

Уроженка России, ныне живущая в Одессе, регулярно размещает видео, в которых демонстрирует, как меняет внешний вид до неузнаваемости посредством нанесения макияжа. На размещенных кадрах девушка сначала показывает естественную внешность, после чего снимает себя с различными вариациями яркого или нюдового мейкапа.

Зрители восхищаются навыкам блогерши в многочисленных комментариях под публикациями, а некоторые иностранцы сравнивают ее со знаменитой актрисой Аней Тейлор-Джой и певицей Кристиной Агилерой. Отмечается, что всего на страницу инфлюэнсера подписаны 921,7 тысячи человек, а посты в общей сложности набрали более 25 миллионов лайков.

«Какая красотка!», «Я в шоке, ты изменилась до неузнаваемости», «Как научиться краситься также?», «Нереальные навыки мейкапа», «Ты красива и без макияжа, но с ним — бесподобна», «Восхищаюсь твоей красотой», — высказывались пользователи сети.

В декабре другая блогерша изменилась до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила фанатов. Кейти Мерфи продемонстрировала лицо без косметических средств — с неровным тоном кожи, вторым подбородком, морщинами и синяками под глазами. На следующих кадрах юзерша показала внешность с ярким макияжем: она придала коже ровный тон при помощи тонального крема, нанесла на верхние и нижние веки неоново-сиреневые тени и окрасила брови в темный цвет.