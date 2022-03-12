Торги на Московской бирже на предстоящей неделе не возобновятся

Центробанк решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта на Московской бирже

Банк России решил не возобновлять торги на Московской бирже в секции фондового рынка на предстоящей неделе, с 14 по 18 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ЦБ.

Исключением станет режим «Выкуп: адресные заявки» с расчетами в рублях. Что касается торгов в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка, они будут проходить в этот период в режиме «Закрытие позиций — адресные заявки». Также в Банке России отметили, что торги по инструментам денежной и товарной секции и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках будут осуществляться в обычном режиме с 10:00 до 18:45 по московскому времени.

По данным ЦБ, торги на валютном рынке, денежном рынке, а также рынке репо Московской биржи будут открываться в 10 утра. Режим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта будет объявлен на официальном сайте регулятора.

Ранее «Ведомости» сообщали, что операции на Московской бирже могут начаться 14 или 15 марта.

Торги на спотовой и срочной секциях фондового рынка не проводились на Московской бирже с 28 февраля из-за повышенной волатильности котировок. При этом операции в валютной секции продолжают проводиться.