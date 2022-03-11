Стал известен срок возобновления торгов на российском фондовом рынке

Участники фондового рынка допустили возобновление торгов на Московской бирже 14 марта

Российским брокерам и некоторым участникам фондового рынка стал известен срок возобновления торгов, пишут «Ведомости». Операции на Московской бирже могут начаться 14 или 15 марта.

При этом, как отмечают собеседники издания, в настоящее время обсуждается несколько вариантов формата, в котором будут возобновлены торги. Среди них открытие сделок с облигациями в виде дискретного аукциона (серия аукционов с выставлением участниками заявок продолжительностью по 10 минут). В случае успеха по такой же схеме могут быть возобновлены торги акциями.

Руководство Центробанка пока не планирует возобновлять торги по всем инструментам. Представители Московской биржи заявляют, что находятся в постоянном контакте с регулятором.

Торги на спотовой и срочной секциях фондового рынка не проводились на Московской бирже с 28 февраля из-за повышенной волатильности котировок. При этом операции в валютной секции продолжают проводиться.

