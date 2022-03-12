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Верблюд сбежал из зоопарка и убил двух мужчин

В Теннесси верблюд вырвался из вольера зоопарка, загнал двух мужчин в угол и убил их

Фото: Shutterstock

В Теннесси, США, верблюд сбежал из зоопарка, напал на двух мужчин и убил их. Об этом сообщает New York Post.

В четверг, 10 марта, верблюд вырвался из вольера местного зоопарка и загнал в угол 42-летнего Бобби Мэтини и 67-летнего Томми Ганна. Очевидцы вызвали полицию на место происшествия, и, когда полицейские прибыли, они обнаружили Мэтини и Ганна лежащими на земле без сознания.

На место также приехали сотрудники скорой помощи. Когда одного из пострадавших перемещали в скорую, верблюд напал на машину шерифа, и ему пришлось застрелить животное.

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Мэтини и Ганн скончались от полученных травм. Неизвестно, как верблюд оказался на свободе. Сотрудники зоопарка выразили соболезнования семьям погибших, но ситуацию комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что чиновники в городе Бурайда в Саудовской Аравии изъяли незаконно содержавшуюся львицу, которая убила сотрудника нелегального зверинца. Изъятых животных переместили в центр передержки, где они находятся под наблюдением ветеринаров.

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Алиса Дмитриева
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