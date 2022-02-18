Львица из нелегального зверинца убила человека

Чиновники в городе Бурайда в Саудовской Аравии изъяли нелегально содержавшуюся львицу, которая убила сотрудника нелегального зверинца. Об этом пишет Saudi Gazette.

В Национальном центре охраны дикой природы рассказали, что получили сообщение о том, что в парке дикой природы недалеко от Бурайды в нарушение закона об охране окружающей среды нелегально содержатся дикие животные, в том числе хищники. Об этом стало известно после того, как львица напала на человека и убила его. Подробности о том, при каких обстоятельствах произошло нападение, не сообщаются.

Команда специалистов центра и чиновники из Министерства охраны окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства совместно с полицией изъяли диких животных, в том числе льва, волка и прочих млекопитающих, птиц и рептилий. Таким образом, опасность нападения диких животных на людей была устранена.

Изъятых животных переместили в центр передержки, где они находятся под наблюдением ветеринаров.

В центре охраны дикой природы уточнили, что торговля редкими видами животных, в том числе их покупка и демонстрация — это нарушение законодательства об охране окружающей среды, которое может повлечь наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет или штраф в размере до 30 миллионов саудовских риялов (607 миллионов рублей), или и то, и другое.

Ранее сообщалось, что в иранском городе Эрак львица убила кормившую ее сотрудницу зоопарка и сбежала с партнером-самцом. Пара львов разгуливала по зоопарку до тех пор, пока их не поймали охранники и сотрудники полиции.

