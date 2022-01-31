Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Львица убила смотрительницу зоопарка и сбежала с партнером-самцом

В иранском городе Эрак львица убила кормившую ее сотрудницу зоопарка и сбежала

Фото: Shutterstock

В иранском городе Эрак львица убила смотрительницу зоопарка во время кормления и сбежала с партнером-самцом. Об этом сообщает ABC News.

40-летняя женщина по фамилии Эсфандани кормила львов через специальное окно в вольере. В какой-то момент хищники неожиданно открыли клетку и вырвались наружу. Самка напала на сотрудницу зоопарка и убила ее.

Пара львов разгуливала по зоопарку до тех пор, пока их не поймали охранники и сотрудники полиции.

Власти расследуют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что посетители частного зоопарка в городе Уэст-Вэлли-Сити штата Юта спасли смотрительницу, которую утащил в воду аллигатор на глазах у детей. Еще одна посетительница зоопарка, которая раньше работала медсестрой, оказала пострадавшей первую помощь до прибытия врачей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Байден заявил о готовности ко всем вариантам развития ситуации вокруг Украины
Dolce & Gabbana изменится ради спасения планеты
Белоруссия объяснила учения с Россией
В Минобороны ответили на заявление Эстонии о нарушении воздушного пространства
Созданы невидимые QR-коды
В СПЧ назвали группы заключенных для перевода из тюрем на принудительные работы
Поселившиеся в самолетах насекомые сорвали несколько вылетов
Хозяйка салона красоты раскрыла способ сохранить укладку волос на неделю
На Украине призвали Россию встретиться и поговорить вместо «запугивания народа»
Российский полицейский пойдет под суд за свадьбу в локдаун и хищение тушенки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter