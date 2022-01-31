Львица убила смотрительницу зоопарка и сбежала с партнером-самцом

В иранском городе Эрак львица убила смотрительницу зоопарка во время кормления и сбежала с партнером-самцом. Об этом сообщает ABC News.

40-летняя женщина по фамилии Эсфандани кормила львов через специальное окно в вольере. В какой-то момент хищники неожиданно открыли клетку и вырвались наружу. Самка напала на сотрудницу зоопарка и убила ее.

Пара львов разгуливала по зоопарку до тех пор, пока их не поймали охранники и сотрудники полиции.

Власти расследуют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что посетители частного зоопарка в городе Уэст-Вэлли-Сити штата Юта спасли смотрительницу, которую утащил в воду аллигатор на глазах у детей. Еще одна посетительница зоопарка, которая раньше работала медсестрой, оказала пострадавшей первую помощь до прибытия врачей.