На Украине заявили об успешной работе гуманитарных коридоров

На Украине сообщили об успешной эвакуации мирных жителей по девяти гуманитарным коридорам

Вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что в субботу, 12 марта, успешно эвакуировали мирных жителей из зоны военных действий по девяти из 14 гуманитарных коридоров. Ее слова приводит ТАСС.

«По результатам открытых коридоров, а их было всего 14, сработало девять», — сообщила она.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин назвал число человек, вышедших по гуманитарному коридору в Мариуполе. По его словам, за последние сутки смогли выйти из Мариуполя, и военных в том числе, 188 человек, из них 26 детей. Всего по гуманитарному коридору, открытому 5 марта, было эвакуировано более 700 мирных жителей.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал президент России Владимир Путин. Ранее Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) были признаны Россией независимыми государствами.