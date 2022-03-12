В ДНР назвали число вышедших по гуманитарному коридору в Мариуполе человек

Басурин сообщил о выходе по гуманитарному коридору в Мариуполе 188 человек за сутки

Заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире Первого канала в субботу, 12 марта, назвал число человек, вышедших по гуманитарному коридору в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

«За минувшие сутки смогли выйти из Мариуполя, и военных в том числе, 188 человек, из них 26 детей», — сообщил Басурин. Всего по гуманитарному коридору, открытому 5 марта, было эвакуировано более 700 мирных жителей.

Ранее стало известно, что НМ ДНР с начала военной операции отбила у Вооруженных сил Украины 84 города и поселка. Среди последних взятых под контроль населенных пунктов названы Трудовое, Новотатаровка, Голубицкое, Мангуш, Бердянское и Водяное. Помимо этого, силы ДНР освободили город Волноваха и взяли под контроль еще три населенных пункта.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса. В ходе нее российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал президент России Владимир Путин. Ранее Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) были признаны Россией независимыми государствами.