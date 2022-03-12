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Хорватия призвала НАТО не допустить новых инцидентов с авиацией из-за Украины

Премьер Хорватии Пленкович призвал НАТО не допустить инцидентов с авиацией из-за Украины
Андрей Пленкович

Андрей Пленкович . Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович призвал НАТО и Евросоюз (ЕС) не допустить новых инцидентов с авиацией из-за Украины. Политик написал письмо лидерам стран ЕС, главе Совета ЕС Шарлю Мишелю, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что беспилотник военного типа, упавший в столице Хорватии Загребе, был выпущен со стороны Украины.

Пленкович призвал укрепить механизмы обмена информацией для быстрых координированных ответов. «В контексте российской агрессии на Украину и войны, которая там идет, этот серьезный инцидент требует более тесного сотрудничества между членами ЕС и союзниками в НАТО», — отметил он.

Политик, что место запуска беспилотника точно не установлено, однако согласно анализу его пути, он прилетел с Украины. На данный момент неизвестно, был ли он направлен или потерял управление.

Ранее МВД Хорватии сообщало, что в момент падения объекта раздался взрыв, на месте падения объекта образовалась воронка. В результате инцидента были повреждены несколько автомобилей, среди людей пострадавших нет. Район оцеплен, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Марина Совина
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