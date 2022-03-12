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Минобороны показало высадку десанта на украинском аэродроме

Минобороны опубликовало видео с десантниками, взявшими под контроль аэродром на Украине

Минобороны России опубликовало видео высадки тактического десанта подразделений ВДВ, который взял под контроль один из аэродромов на Украине. Запись операции имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Вертолеты высадили десантников на территории аэродрома. Уточняется, что российские военные организовали круговую оборону вокруг него и обеспечили прием основных сил десанта.

На видео показаны перемещение по аэродрому десантников со стрелковым оружием, противотанковыми управляемыми комплексами и минометами, и проверка ими зданий на территории. В кадр попали пролетающие над аэродромом самолет и вертолет. На аэродроме видны многочисленные гражданские авиалайнеры.

Минобороны отмечает, что особое внимание было уделено недопущению причинения вреда находящимся близ аэродрома мирным жителям и сохранности их имущества.

Ранее в Минобороны сообщили о выведении из строя военного аэродрома в Василькове Киевской области.

Антон Похиляк
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