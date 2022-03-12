Минобороны сообщило о выведении из строя военного аэродрома на Украине

Генерал-майор Конашенков сообщил о выведении из строя военного аэродрома в Василькове

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру» о выведении из строя военного аэродрома в Василькове и главного центра радио и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Броворах.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России показало кадры операции по уничтожению бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время операции использовались ударные вертолеты Ка-52 армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС).