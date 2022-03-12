Минобороны России показало уничтожение вертолетами бронетехники ВСУ
Министерство обороны России показало кадры операции по уничтожению бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует телеканал «Звезда».
Во время операции использовались ударные вертолеты Ка-52 армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС). Для уничтожения объектов были применены управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.
В Минобороны уточнили, что в ходе спецоперации на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.
Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения вертолетами военной техники и укрепленных объектов ВСУ. На опубликованных кадрах показана пулеметная и ракетная стрельба с вертолета, авиабаза ВКС России, а также запись уничтожения техники ВСУ с камеры.