Минобороны России показало уничтожение вертолетами бронетехники ВСУ

Уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами Ка-52 показали на видео

Министерство обороны России показало кадры операции по уничтожению бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео публикует телеканал «Звезда».

Во время операции использовались ударные вертолеты Ка-52 армейской авиации Воздушно-космических сил России (ВКС). Для уничтожения объектов были применены управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

В Минобороны уточнили, что в ходе спецоперации на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения вертолетами военной техники и укрепленных объектов ВСУ. На опубликованных кадрах показана пулеметная и ракетная стрельба с вертолета, авиабаза ВКС России, а также запись уничтожения техники ВСУ с камеры.