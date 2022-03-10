Минобороны России показало уничтожение вертолетами танков ВСУ

Уничтожение украинских танков и бронетехники вертолетами Ми-28н и Ка-52 показали на видео

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения вертолетами военной техники и укрепленных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Запись имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что экипажи Ми-28н и Ка-52 армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе специальной военной операции нанесли авиаудары по танкам, автомобилям и бронетехнике ВСУ, применив ракетное и стрелково-пушечное вооружение. Отмечается, что уничтожение проводилось одиночно и в составе пар вертолетов в сложных метеоусловиях.

На опубликованных кадрах показана пулеметная и ракетная стрельба с вертолета, авиабаза ВКС России, а также запись уничтожения техники ВСУ с камеры.

9 марта Минобороны также опубликовало видео уничтожения техники ВСУ с помощью вертолета Ка-52. Экипаж выполнял полет на предельно малой высоте при обнаружении и захвате цели. Замаскированную бронированную технику уничтожили ракетным ударом.

