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Уничтожение бронетехники ВСУ российским Ка-52 попало на видео

Минобороны России опубликовало видео уничтожения техники ВСУ с помощью вертолета Ка-52

Вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись операции «Ленте.ру» предоставило Министерство обороны России.

При выполнении задачи использовался вертолет Ка-52. Экипаж выполнял полет на предельно малой высоте при обнаружении и захвате цели. Замаскированную бронированную технику уничтожили ракетным ударом.

В Минобороны уточнили, что в ходе спецоперации на Украине армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, а также доставке десанта и военных грузов.

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения военного объекта украинских националистов российским фронтовым бомбардировщиком Су-34. На кадрах показаны вылеты Су-24 и Су-34 с военного аэродрома, показана запись прицела Су-34 и видно запуск управляемой ракеты класса «воздух — поверхность».

Варвара Кошечкина
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