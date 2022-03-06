Российский бомбардировщик уничтожил военный объект украинских националистов

Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 уничтожил военный объект украинских националистов. Об этом следует из видео, распространенного Министерством обороны России. Ролик публикует Telegram-канал «Интерфакс».

Как сообщили в Минобороны, экипаж самолета «высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов».

На кадрах показаны вылеты истребителей Су-24 и Су-34 с военного аэродрома. На Су-34 можно заметить подвешенные бомбы ОФАБ-100-120. Также на записи показана запись прицела Су-34 и видно запуск управляемой ракеты «воздух-поверхность». После самолет уходит на боевой разворот с набором высоты.

Ранее стало известно, что российские военные ударом высокоточного оружия большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Староконстантинове.

Также в субботу, 5 марта, в результате массированного удара был поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ.