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Минобороны назвало число уничтоженных военных объектов на Украине

Минобороны сообщило, что ВС РФ вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России за время спецоперации на Украине вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве также назвали точное число различных военных объектов и техники, уничтоженных российскими военнослужащими. Так, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили пять беспилотных летательных аппаратов, включая два БПЛА «Байрактар ТБ-2» турецкого производства. Также были российская авиация нанесла удары по 78 местам скопления боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пяти складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по трем зенитным ракетным комплексам «Бук М-1».

«Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

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12 марта Министерство обороны России опубликовало карту территорий, перешедших под контроль ВС РФ при выполнении спецоперации на Украине. Сообщалось, что группировка войск Донецкой народной республики при огневой поддержке российских ВС вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Кроме того, украинские войска полностью потеряли населенный пункт Волноваха.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Виктория Кондратьева
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