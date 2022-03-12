Минобороны назвало число уничтоженных военных объектов на Украине

Минобороны сообщило, что ВС РФ вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы (ВС) России за время спецоперации на Украине вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве также назвали точное число различных военных объектов и техники, уничтоженных российскими военнослужащими. Так, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили пять беспилотных летательных аппаратов, включая два БПЛА «Байрактар ТБ-2» турецкого производства. Также были российская авиация нанесла удары по 78 местам скопления боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), пяти складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также по трем зенитным ракетным комплексам «Бук М-1».

«Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.

12 марта Министерство обороны России опубликовало карту территорий, перешедших под контроль ВС РФ при выполнении спецоперации на Украине. Сообщалось, что группировка войск Донецкой народной республики при огневой поддержке российских ВС вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кирилловка и блокировала Благодатное. Кроме того, украинские войска полностью потеряли населенный пункт Волноваха.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.