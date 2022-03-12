Один из крупнейших банков Германии уйдет из России
Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил, что закрывает оставшийся бизнес на территории России. Об уходе кредитной организации сообщает РИА Новости.
«Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями», — говорится в распространенном заявлении банка. В нем также подчеркивается, что Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России.
Ранее сообщалось, что один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) прекратит операции в России из-за ситуации вокруг Украины. Операции банка, связанные с Россией, будут ограничены «помощью клиентам по всему миру в решении и закрытии ранее существовавших обязательств, а также работой по снижению рисков, связанных с Россией». В JPMorgan ранее говорили о планах исключить российские долговые ценные бумаги из облигационных индексов.