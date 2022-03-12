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Один из крупнейших банков Германии уйдет из России

Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank закроет бизнес в России

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Один из крупнейших банков Германии Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил, что закрывает оставшийся бизнес на территории России. Об уходе кредитной организации сообщает РИА Новости.

«Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями», — говорится в распространенном заявлении банка. В нем также подчеркивается, что Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) прекратит операции в России из-за ситуации вокруг Украины. Операции банка, связанные с Россией, будут ограничены «помощью клиентам по всему миру в решении и закрытии ранее существовавших обязательств, а также работой по снижению рисков, связанных с Россией». В JPMorgan ранее говорили о планах исключить российские долговые ценные бумаги из облигационных индексов.

Марина Совина
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