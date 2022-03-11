Один из крупнейших банков мира уйдет из России

JP Morgan и Goldman Sachs сворачивают свою деятельность в России

Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) прекратит операции в России из-за ситуации вокруг Украины, пишет CNBC.

«Мы сворачиваем свою деятельность в стране и не ведем никаких новых дел в России», — сообщила пресс-секретарь компании Таша Пелио. Операции банка, связанные с Россией, будут ограничены «помощью клиентам по всему миру в решении и закрытии ранее существовавших обязательств, а также работой по снижению рисков, связанных с Россией». В JPMorgan ранее говорили о планах исключить российские долговые ценные бумаги из облигационных индексов.

Из страны также уйдет Goldman Sachs. Он работает над сворачиванием операций в России. У большинства крупных американских банков было скромное присутствие в России.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, приведут к рецессии. Она также добавила, что сценарий с дефолтом России более не представляется невероятным событием.