Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Один из крупнейших банков мира уйдет из России

JP Morgan и Goldman Sachs сворачивают свою деятельность в России

Фото: Globallookpress.com

Один из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) прекратит операции в России из-за ситуации вокруг Украины, пишет CNBC.

«Мы сворачиваем свою деятельность в стране и не ведем никаких новых дел в России», — сообщила пресс-секретарь компании Таша Пелио. Операции банка, связанные с Россией, будут ограничены «помощью клиентам по всему миру в решении и закрытии ранее существовавших обязательств, а также работой по снижению рисков, связанных с Россией». В JPMorgan ранее говорили о планах исключить российские долговые ценные бумаги из облигационных индексов.

Материалы по теме:
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
«Макдоналдс» временно закроет все рестораны в России
8 марта
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта

Из страны также уйдет Goldman Sachs. Он работает над сворачиванием операций в России. У большинства крупных американских банков было скромное присутствие в России.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева оценила вероятность дефолта в России. По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, приведут к рецессии. Она также добавила, что сценарий с дефолтом России более не представляется невероятным событием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией
Россия сняла ограничения на полеты еще в восемь стран
Китай пообещал посодействовать «миру и переговорам» по ситуации на Украине
Обвиняемым в убийстве двух девушек полицейским вынесли оправдательный вердикт
Рогозин прокомментировал отключение США спутниковой связи в России
Россиянам предсказали будущее туров в Египет и Турцию
Видеоигры помогли улучшить навыки чтения
Один из крупнейших банков мира уйдет из России
Запрет на выселение из ипотечных квартир сочли нецелесообразным
В ЕС пообещали не вводить санкции против российских нефти и газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.