В ДНР сообщили о пяти погибших бойцах за прошедшие сутки

Народная милиция ДНР потеряла пятерых бойцов в ходе боевых действий за прошедшие сутки

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) потеряла пятерых военнослужащих в ходе боевых действий за прошедшие сутки. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

«К сожалению, среди наших боевых друзей, участвующих в специальной военной операции по освобождению Донбасса от бандеровской нечисти, имеются потери», - сообщил Басурин. По данным начальника НМ ДНР, еще 16 бойцов были ранены.

Ранее Басурин сообщил, что в настоящий момент украинские военные удерживают под своим контролем около 35-40 процентов территории ДНР. Он добавил, что за минувшие сутки гуманитарным коридором в Мариуполе удалось воспользоваться 69 мирным жителям, из которых 17 — дети.

«Вы уже все знаете о том, что официально он [гуманитарный коридор] не работает, но есть и хорошее: люди потихоньку начинают выходить оттуда», — заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).