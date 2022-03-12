Российские губернаторы массово отказались от использования Instagram

Главы российских регионов массово объявили о своем уходе из Instagram

Главы российских областей и республик заявили о том, что больше не будут вести свои страницы в Instagram. Свое решение они объяснили политикой модерации в социальной сети.

«Компания Meta, к которой относятся соцсети Instagram и Facebook, разрешит своим пользователям в некоторых странах призывать к насилию против россиян и российских военных. Это неприемлемая, бесчеловечная и преступная позиция компании. В ответ на данную агрессивную позицию Meta с сегодняшнего дня прекращаю размещать здесь посты. Аккаунт в Instagram — это не единственная площадка, где я делюсь с вами важными событиями из жизни родного региона, рассказываю о том, что ценно для наших людей и для меня лично. Мои официальные страницы "ВКонтакте" и "Одноклассниках", а также новый Telegram-канал открыты для всех, кто хочет оставаться в курсе новостей», — отметил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг отметил, что сейчас особенно важно проверять всю информацию и не верить фейкам.

«Сейчас как никогда важно проверять всю информацию и не верить фейкам. Именно в это непростое время компания Meta принимает довольно странное и трудно объяснимое решение — временное разрешение пользователям призывать к насилию в отношении российских солдат. При этом прикрываются формой политического самовыражения. К подобному манипулированию компания прибегает не в первый раз, мы помним их скандалы с использованием данных о пользователях в политических целях. Принял решение завести Telegam-канал для оперативных сообщений», — заявил Владислав Ховалыг.

Также о своем уходе объявили глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и многие другие. Ранее решение не вести свои страницы в Instagram объявили многие федеральные ведомства.

Напомним, Роскомнадзор назвал время прекращения работы социальной сети Instagram в стране. Платформа станет недоступна для российских пользователей 14 марта.