Диетолог назвала простой рецепт богатого клетчаткой напитка

Диетолог Смитсон заявила, что клетчатка помогает нормализовать уровень сахара в крови

Диетолог назвала простой и полезный рецепт богатого клетчаткой напитка из трех ингредиентов. Ее слова приводит издание Well and Good.

Диетолог Тоби Смитсон объяснила, что клетчатка замедляет усвоение углеводов и таким образом нормализует уровень сахара в крови. Она также выводит из организма часть полученных из пищи жиров, снижая синтез холестерина и уменьшая риск атеросклероза. Более того, клетчатка помогает продлить ощущение сытости, снизить артериальное давление и уменьшить воспалительные процессы в организме.

По словам Смитсон, лучший напиток, содержащий клетчатку, — смузи из малины, миндаля и семян чиа. «Малина содержит более половины рекомендуемой дневной нормы витамина С и насыщена антиоксидантами, которые помогают клеткам восстанавливаться после окислительного стресса, снижая риск развития диабета, сердечных заболеваний и рака», — считает специалист.

Диетолог добавила, что миндаль богат клетчаткой, калием и магнием, а семена чиа — кальцием, фосфором и магнием, которые способствуют укреплению костей. Смитсон предложила по желанию добавить в напиток растительное молоко и овсяные хлопья.

Ранее сообщалось, что врач из США назвала пять способов, которые помогут снизить уровень вредного холестерина. Лесли Чо считает, что для того, чтобы уменьшить количество вредного холестерина, который может стать причиной инфарктов и инсультов, необходимо есть больше растительной пищи, пить меньше алкоголя, избавиться от лишнего веса, регулярно заниматься спортом и бросить курить.