Врач назвала пять способов снизить уровень вредного холестерина

ETNT: врач Чо советует пить меньше алкоголя, чтобы снизить количество холестерина

Врач из США назвала пять способов, которые помогут снизить уровень вредного холестерина. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Лесли Чо считает, что для того, чтобы уменьшить количество вредного холестерина, который может стать причиной инфарктов и инсультов, необходимо есть больше растительной пищи, пить меньше алкоголя, избавиться от лишнего веса, регулярно заниматься спортом и бросить курить.

Чо советует перейти на разнообразный рацион, состоящий из растительных белков, содержащихся в бобовых, рыбы и клетчатки. «По крайней мере, 30 граммов растворимой клетчатки в сутки способны реально уменьшить количество холестерина», — сказала врач.

Алкоголь, по ее мнению, также может стать причиной избыточного количества вредного холестерина в организме, так как его часто производят с использованием сахара. Чо рекомендует выпивать мужчинам не более двух бокалов вина в день, а женщинам — не более одного.

Лишний вес также является одной из причин появления избыточного количества холестерина. «Избыток жировых тканей влияет на то, как организм использует холестерин и замедляет вывод вредного холестерина из организма», — сказала Чо, и добавила, что снижение веса на пять-десять процентов приведет к такому же сокращению количества вредного холестерина.

Также врач рекомендует заниматься физическими упражнениями как минимум по полчаса в день, чтобы увеличить количество полезного холестерина. Чо не призывает сразу же отправляться в спортивный зал, а для начала советует больше двигаться в течение дня, например, ходить по лестнице вместо того, чтобы ездить на лифте.

Курение также увеличивает количество плохого холестерина в крови, а кроме того, токсины, содержащиеся в дыме, повреждают стенки кровеносных сосудов, что ведет к развитию атеросклероза. «Курение — один из худших поступков не только по отношению к сердцу, но к легким и мозгу», — считает Чо.

