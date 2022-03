Диетологи назвали помогающие похудеть напитки

ETNT: диетолог Бест рекомендует полностью отказаться от диетических напитков из магазина

Врачи-диетологи из США назвали напитки, помогающие избавиться от лишних килограммов. Советы специалистов публикует Eat This, Not That! (ETNT).

По их мнению, желающий похудеть человек должен внимательно следить за тем, какие напитки он употребляет в течении дня, и знать их калорийность. Как считает Элиз Харлоу, одним из напитков, который может помочь быстрее избавиться от лишнего веса, являются смузи, способные заменить не только питье, но и еду. Диетолог рекомендует готовить смузи таким образом, чтобы в них было 20 граммов чистого белка и пять граммов клетчатки. «Если этих веществ не будет в напитке, он может повысить уровень сахара в крови, при этом чувство голода никуда не уйдет», — пояснила Харлоу.

Диетолог Триста Бест советует полностью отказаться от напитков, маркируемых в магазинах как диетические. «Искусственные подсластители уже много лет являются предметом дискуссий среди диетологов. Проблема в том, что эти вещества хотя и содержат меньше калорий, чем сахар, вызывают чрезмерное газообразование и вредят микрофлоре кишечника», — объясняет Бест, и отмечает, что здоровье желудочно-кишечного тракта является одним из важнейших факторов при похудении.

Диетолог Саманта Пресиччи рекомендует пить больше воды. Личную норму она советует рассчитывать так: пить 30 миллилитров воды на один килограмм массы тела. То есть, если человек весит 60 килограммов, выпивать нужно 1,8 литра воды в день. Кроме того, согласно исследованиям, люди, выпивающие стакан воды перед каждым приемом пищи, потребляют меньше калорий в течении дня.

Диетолог Келли Чой считает зеленый чай еще одним напитком, который может помочь в борьбе с лишним весом. Она ссылается на исследования японских ученых, которое показывает, что зеленый чай подавляет способность усваивать организмом жиры на 20 процентов. Более того, кофеин и галлат эпигаллокатехина, содержащиеся в чае, по данным Journal of Obesity, способны ускорить обмен веществ на пять процентов.

