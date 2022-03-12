Россиянам назвали безопасные и практичные напольные покрытия

Дизайнер посоветовала комбинировать в квартире покрытия для пола из камня и дерева

Ради удобства и красоты россиянам посоветовали комбинировать в квартире напольные покрытия из разных типов материалов. Наиболее безопасные и практичные из них для разных помещений назвала дизайнер интерьеров Татьяна Пивкина, пишет «Mocква 24».

Эксперт посоветовала для жилых комнат выбирать деревянные или имитирующие дерево покрытия, такие как паркет и ламинат, а для кухни и прихожей использовать более износостойкие и не боящиеся влаги — керамогранит или другие подобные камню материалы.

«В зоне возле входной двери требуется защита от высокой влажности, грязи и пыли, которая попадает в квартиру на подошвах обуви. Керамогранит хорош тем, что выдерживает постоянные нагрузки, не боится загрязнений и частого мытья, не горит и не проводит электрический ток», — пояснила Пивкина.

Для балконов и лоджий специалистка также предложила выбирать прочные материалы, которым не страшна влага и перепады температур. Кроме керамогранита для пола в таких помещениях подойдут бетонная стяжка, террасная доска и кварцвинил. Последнее покрытие не содержит феноловые смолы и меланин — по словам Пивкиной, оно экологично, безопасно для человека и отличается высокой прочностью.

Эксперт отметила, что самым популярным у россиян покрытием остается линолеум — он недорогой, долговечный, не требует сложного монтажа и подходит под любой интерьер. Минус этого материала, по мнению дизайнера, в том, что он синтетический. Кроме того, специалистка не советует стелить линолеум в ванной и санузле — попавшая под него влага создает благоприятные условия для развития плесени.

По-прежнему востребованным является и ламинат, который продолжает конкурировать с натуральной древесиной. К его преимуществам Пивкина отнесла устойчивость к перепадам температуры, а среди недостатков указала плохую влагостойкость и токсичность из-за входящей в состав некоторых типов ламината смолы с содержанием формальдегида.

Эксперт посоветовала перед покупкой внимательно изучить упаковку и воздержаться от укладывания в спальне и детской материалов класса E1 — для этих помещений подойдут безопасные аналоги класса E0, которые не будут выделять опасные вещества даже в сочетании с теплым полом.

Если позволяют средства, для гостиной и спальни Пивкина посоветовала выбрать паркет. «Этот безопасный, экологически чистый материал не вредит здоровью. У паркета хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Верхний слой паркетной планки изготовлен из элитных и прочных пород дерева — ясеня, дуба, бука», — рассказала дизайнер.

Более бюджетным аналогом материалов из цельного массива дерева дизайнер назвала паркетную и инженерную доску. Первая состоит из нескольких слоев натуральной древесины, а вторая представляет собой двухслойную конструкцию из фанерной основы и цельного дерева любых пород, вплоть до экзотических. Оба вида покрытия специалистка рекомендует укладывать на идеально ровный пол с шумоизоляционным подложкой.

Идеальным напольным покрытием для детских комнат Пивкина назвала пробковое покрытие. По мнению эксперта, оно красиво выглядит, амортизирует при ходьбе, не притягивает пыль, а также устойчиво к влаге и запахам. Помимо этого, такой материал хорошо изолирует звук и скрадывает шум от топота ног. Однако среди минусов пробкового покрытия дизайнер назвала его довольно высокую цену.

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