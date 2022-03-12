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Европа оценила последствия прекращения поставок газа из России

ЕЦБ заявил, что остановка поставок газа из РФ приведет к перебоям производства в еврозоне

Фото: Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оценил последствия прекращения поставок газа из России. Об этом говорится в экономическом прогнозе регулятора по еврозоне.

«Наши базовые прогнозы исходят из того, что любые перебои с поставками энергоносителей, связанные с конфликтом, будут носить временный характер и не окажут существенного длительного влияния на экономическую активность в зоне евро», — говорится в документе.

В ЕЦБ назвали неопределенными перспективы активности в еврозоне. Уточняется, что это в значительной степени зависит от дальнейшего развития геополитической ситуации.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу будет сложно полностью отказаться от европейского газа. «Да, это будет сложно, но это возможно. Это потребует усилий каждого европейца», — высказалась глава ЕК об условиях отказа от российского газа. Она подчеркнула, что разумное потребление энергии гражданами стран-членов ЕС приблизит объединение к полному отказу.

Марина Совина
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