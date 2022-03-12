Рудковская оценила влияние санкций на рекламные контракты Гном Гномыча

Продюсер Рудковская заверила, что рекламные контракты ее сына прокормят и мать, и отца

Российский продюсер Яна Рудковская рассказала про рекламные контракты своего сына Александра Плющенко, также известного как Гном Гномыч, и оценила влияние санкций на его доход. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Рудковская ответила на пост в Telegram-канале «Только никому...», автор которого написал: «У Гном Гномыча-то почти все рекламные контракты накрылись. Мамка вот спасает». Продюсер заверила, что у Александра еще не ушел ни один спонсор и ребенок еще прокормит и мать, и отца.

Мать Гном Гномыча добавила, что тот не собирается на Мальдивы в запланированный отпуск, а проведет весенние каникулы с родители на подмосковной базе. Там ребенок будет работать и тренироваться «ради светлого будущего российского спорта».

Ранее сообщалось, что сын Евгения Плющенко Александр выиграл турнир по фигурному катанию после перелома руки. Гном Гномыч набрал за программу 47,47 балла.