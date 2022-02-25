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Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию

Сын Евгения Плющенко Александр выиграл турнир по фигурному катанию после перелома руки

Фото: @anais167

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр выиграл турнир по фигурному катанию «На призы заслуженного тренера СССР и России В.Н. Кудрявцева». Об этом рассказал его отец в Instagram.

Плющенко-младший, более известный как Гном Гномыч, набрал за программу 47,47 балла. Девятилетний фигурист упал с двойного акселя, но чисто исполнил остальные элементы.

Евгений Плющенко поздравил сына с победой и отметил, что сезон для Гнома Гномыча сложился непросто. «Сезон начался с перелома руки, травм и вирусных болезней. Сегодня был первый старт. Прокат был достойный, не получился в этот раз только дупель, а в остальном очень достойно и очень эмоционально!» — поделился он.

Ранее сообщалось, что полиция завела дело о клевете на рассказавших о предполагаемом психическом расстройстве Гном Гномыча. Виновнику может грозить до двух миллионов рублей штрафа или до двух лет лишения свободы.

Публикация о том, что Александр Плющенко якобы страдает синдромом Аспергера, появилась в StarHit в мае 2020 года. Родители фигуриста опровергли эту информацию и раскритиковали журналистов. Позже бывший главный редактор печатной версии StarHit Андрей Малахов извинился перед семьей Плющенко. Тем не менее мать Гном Гномыча, продюсер Яна Рудковская, подала на издание в суд.

Дарья Коршунова
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